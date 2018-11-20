150 صورة للنجوم على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني في مصر والدول العربية والغربية على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ40 والذي يقام الآن بدار الأوبرا المصرية.



وظهرت ليلي علوي ويسرا وريهام حجاج ولبلبة ورجاء الجداوي وميس حمدان وياسمين رئيس وغادة عادل وآسر ياسين وحسين ومصطفى فهمي ومحمد رمضان والكثير من غيرهم على السجادة الحمراء للمهرجان.



يذكر أن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وبحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.