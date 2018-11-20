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منوعات

رحلة للمغامر عمر حجازي من طابا إلى الأهرامات على دراجة هوائية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:33 م
صدى البلد
أ ش أ
أنهى المغامر المصري عمر حجازي مساء اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من مغامرته التي بدأها اليوم من طابا إلى أهرامات الجيزة على دراجته الهوائية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد رشاد محافظ الجيزة.

وقطع حجازي 65 كم في أول يوم في رحلته من طابا إلى نويبع، ومن المتوقع أن ينهي المغامر المصري رحلته بعد 10 أيام، حيث تبقى علي اكتمال الرحلة إلى وجهته الأخيرة عند أهرامات الجيزة 550 كم، بالإضافة إلى 35 كم هايكينج في البحر الأحمر و10 كم متسلقًا جبل موسي.
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