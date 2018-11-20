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رئيس مياه الفيوم يتفقد مرشحى البرنس وأبو جندير بإطسا.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:52 م
اللواء هشام درة
اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بجولة تفقدية لمرشحى البرنس وأبو جندير بمركز إطسا للوقوف على آخر الأعمال التى يتم تنفيذها داخل هاتين المرشحين.

صرح اللواء هشام درة رئيس الشركة أن هناك أعمال صيانة تتم داخل مرشح البرنس من أجل رفع كفائته حيث يعمل بنسبة ٦٠ % وأن هذه الأعمال يتم تنفيذها فى فصل الشتاء حيث إن الإقبال على المياه واحتياجات المواطنين تقل بخلاف فصل الصيف.
 
وأضاف درة أن مرشح البرنس ينتج يوميا أكثر من ٨ آلاف متر مكعب يوم ويتكون من ٨ مرشحات ٤ مرشحات رملى و٤ زلطى ويتم العمل بمرشحين حتى لا تتأثر القرى والعزب ببعض أعمال الصيانة.

وأكد درة أن جولاته التفقدية لمواقع العمل مستمرة وتتم بصفة منتظمة من أجل الوقوف على الخدمات التي تقدمها الشركة لاهالينا داخل المحافظة وخلق نوع من التواصل بين الشركة وكافة المواطنين وأن شاء الله الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة فى تحسين خدمات مياه الشرب بجانب مد خدمات الصرف الصحى لعشرات القرى عن طريق قرض بنك التنمية وإعادة الاعمار الاوربى.
رئيس مياه الفيوم يتفقد مرشحى البرنس وأبو جندير بإطسا.. صور
رئيس مياه الفيوم يتفقد مرشحى البرنس وأبو جندير بإطسا.. صور
رئيس مياه الفيوم يتفقد مرشحى البرنس وأبو جندير بإطسا.. صور
رئيس مياه الفيوم يتفقد مرشحى البرنس وأبو جندير بإطسا.. صور
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