روسيا تهدد بتوجيه صواريخها تجاه قاعدة أمريكية

أعلن فرانز كلينتسيفيتش، عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، عن أن موسكو ستعيد توجيه صواريخها الدفاعية؛ للتصدي للتهديد الجديد؛ إذا تم إنشاء القاعدة العسكرية الأمريكية في بولندا.





وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كلينيتسفيتش إن روسيا لديها إمكانات عسكرية واسعة، وأسلحة بعيدة المدى بالغة الدقة، وإنه في حال إنشاء مثل هذه القاعدة؛ فسيكون هناك إعادة توجيه؛ من أجل التصدي للتهديدات.





وأضاف أن روسيا تدرك بوضوح وبلا شك أن هذه القاعدة تشكل تهديدًا واضحًا لها.





وأشار إلى أن موسكو لا يمكنها التصرف بشكل مختلف، لأن هذا التمركز للقاعدة الأميركية سيحدث بالقرب من حدودها وحدود دولة حليفة، وإنها من حقها الرد على ذلك.



