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أخبار العالم

سبوتنيك: رصد طائرة تجسس إسرائيلية تحلق قرب حدود روسيا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:37 ص
طائرة تجسس إسرائيلية
طائرة تجسس إسرائيلية
أ ش أ
ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأوضحت (سبوتنيك) أن طائرة التجسس الإسرائيلية حلقت أكثر من ساعة قرب الحدود الروسية، وبالقرب من ساحل القرم أمس الأول الإثنين.

ونشر موقع الرصد "بلاين رادار" على "تويتر" صورا لرحلة الطائرة ورقمها 537، مشيرا إلى أنها بدأت من الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط​​، وبعد ساعة وصلت الطائرة إلى الحدود الروسية قبالة ساحل البحر الأسود.

وطار ضابط مخابرات إسرائيلي وقام بعدة لفات حول شبه جزيرة القرم، ثم مرّ فوق الإقليم بين كيرتش وتامان، واقترب من شبه الجزيرة من جانب بحيرة سيفاش، ثم طار باتجاه أرميانسكا على طول الحدود الروسية الأوكرانية وغادر البحر الأسود.

وأشار موقع "بوليت إكسبيرت" إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي ليس هو الوحيد المهتم بشبه جزيرة القرم. فقد حلقت في وقت سابق طائرات استطلاع أمريكية بالقرب من الجزيرة وفي منطقة إقليم كراسنودار، وراقبت الوضع على خط التماس في دونباس.

ودعت السلطات الروسية مرارا، الولايات المتحدة، للتخلي عن العمليات الاستخباراتية، لكن البنتاجون يرفض باستمرار.
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