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أخبار البلد

الأرصاد: تتعرض البلاد بدءا من الغد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:09 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال ، بإنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غد /الخميس/ وحتى الأحد المقبل الموافق 25 نوفمبر، حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد وشمال سيناء قد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وذكر بيان للهيئة اليوم /الأربعاء/، أنه من المتوقع أن تبلغ الحالة ذروتها يومي الجمعة والسبت حيث تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا .

كما تنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة وتكون مثيره للرمال والأتربة على شمال الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر خلال تلك الفترة، ومن المنتظر أن تخف حدة هذه الأمطار يوم الأحد المقبل .

وأضاف البيان أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة فهي كالاتي: (السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 22 درجة مئوية - السواحل الشمالية الغريبة من 20 إلى 22 درجة مئوية - محافظات الوجه البحري والقاهرة من 22 إلى 23 درجة مئوية - محافظات شمال الصعيد من 23 إلى 24 درجة مئوية - محافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 24 درجة مئوية - محافظات جنوب سيناء من 26 إلى 25 درجة مئوية).

وأهابت الهيئة بكل السادة المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، كما يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الأتي (24646721)، متمنية لكل المصريين بالسلامة والأمان.
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