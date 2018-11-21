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رياضة

أحمد جمعة يقود هجوم المصري أمام حرس الحدود في الدوري

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري، التشكيل الأساسي لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ 15، في بطولة الدوري.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد مسعود

خط الدفاع: محمود حمد – محمود شوشة – أحمد عبد الموجود – مصطفي مارسيلو.

خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى- أحمد ياسر.

خط الهجوم: إسلام عيسى – محمد جابر – أحمد جمعة.
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