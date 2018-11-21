أحمد جمعة يقود هجوم المصري أمام حرس الحدود في الدوري

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري، التشكيل الأساسي لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ 15، في بطولة الدوري.



وجاء تشكيل المصري كالتالي:



حراسة المرمي: أحمد مسعود



خط الدفاع: محمود حمد – محمود شوشة – أحمد عبد الموجود – مصطفي مارسيلو.



خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى- أحمد ياسر.



خط الهجوم: إسلام عيسى – محمد جابر – أحمد جمعة.

