محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء أزمة احتجاز 16 شابًا في ليبيا

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأربعاء، عن إنهاء أزمة احتجاز 16 شابًا مصريًا من أبناء مركز مطوبس كانوا محتجزين في ليبيا، بالتنسيق والتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.



وقال المحافظ، إن الشباب كان قد تم احتجازهم من قبل مقاولين ليبيين لخلاف مالى نشب بينهم وبين عامل مصري يتهموه بحصوله على 120 ألف دينار ليبي بما يعادل 450 ألف جنيه مصري وقام بمغادرة ليبيا، وعليه قام هؤلاء المقاولون باحتجاز العمال المصريين الستة عشر، رافضين إطلاق سراحهم حتى سداد هذا المبلغ.



وكان محافظ كفر الشيخ أعلن عن إجراء مفاوضات للإفراج عن العمال المحتجزين التى بدأت منذ عملية الاحتجاز، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجهات الأخرى المعنية، حتى تم إنهاء أزمة احتجازهم.