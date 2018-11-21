وزير الدفاع الأمريكي يعلن موعد محادثات السلام حول اليمن

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الأربعاء، عقد محادثات السلام بين الأطراف اليمنية بالسويد في مطلع ديسمبر المقبل.



وقال ماتيس إلى الصحفيين: "من المحتمل للغاية أن نرى كلا من المتمردين الحوثيين والحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة (يجريان محادثات) في السويد في مطلع ديسمبر".



وأضاف أن السعودية والإمارات أوقفا العمليات الهجومية حول مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، وأن جبهات القتال لم تتغير في الاثنتين والسبعين ساعة الأخيرة على الرغم من بعض الاشتباكات.