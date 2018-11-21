وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة الغسيل الكلوي البديلة بمستشفى ديرب نجم

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، وحدة غسيل الكلى البديلة بمستشفى ديرب نجم للوقوف على جاهزيتها للتشغيل، وذلك حرصًا على راحة المرضى.



وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز الوحدة بماكينات الغسيل الكلوي عن طريق الوزارة والمجتمع المدني وجار عملية التطهير والتعقيم لمحطة المعالجة، وذلك تمهيدًا لسحب عينات مياه وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة للفحص.



وأوضح وكيل الوزارة، أنه فور الانتهاء من ذلك سيتم تشغيل الوحدة، مشيرًا الى أنه يتابع مراحل التشغيل حتى تشغيل الوحدة من أجل راحة المرضى.

