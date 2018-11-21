ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة الغسيل الكلوي البديلة بمستشفى ديرب نجم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:11 م
الدكتور هشام شوقي
الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وائل شاهين
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، وحدة غسيل الكلى البديلة بمستشفى ديرب نجم للوقوف على جاهزيتها للتشغيل، وذلك حرصًا على راحة المرضى.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز الوحدة بماكينات الغسيل الكلوي عن طريق الوزارة والمجتمع المدني وجار عملية التطهير والتعقيم لمحطة المعالجة، وذلك تمهيدًا لسحب عينات مياه وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة للفحص.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه فور الانتهاء من ذلك سيتم تشغيل الوحدة، مشيرًا الى أنه يتابع مراحل التشغيل حتى تشغيل الوحدة من أجل راحة المرضى.
وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة الغسيل الكلوي البديلة بمستشفى ديرب نجم
وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة الغسيل الكلوي البديلة بمستشفى ديرب نجم
loading...

ترشيحاتنا

أبو شقة يفصل 6 مرشحين خاسرين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

الحكومة: معاش استثنائي لورثة شهداء حادث المنيا الإرهابي.. فيديو

ترامب: شكرا للسعودية على تخفيض أسعار النفط

الوزراء : 100 ألف جنيه تعويضا لكل أسرة فى حادث المنيا الإرهابي

انتحار طبيب أمراض نفسية وعصبية من أعلى برج سكنى فى دمنهور

تعليق صادم من وليد صلاح الدين على قرب توليه إدارة الكرة بـ الأهلي

الأهلى يتلقى خبرا سارا فى الامارات قبل مواجهة الوصل فى كأس زايد

تعليق ناري من ميدو على تصريحات أجيري بشأن مروان محسن

على طريقة اللمبي 8 جيجا.. زرع شريحة ذكية تحت الجلد.. فيديو

القاهرة تقترب من حسم اتفاقية المقر.. أبو ريدة يتصدى لمؤامرات نقل الكاف

حبس الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف مدير عام قنوات MBC مصر

المريخ يضع قدما في ربع نهائي كأس زايد برباعية في مرمى اتحاد الجزائر..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

جميلة عوض متهمة بتقليد ميريام فارس..صور

حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور

فيديو

أشرف شيحة: تدريب الكوادر الشبابية لتأهيلهم للعمل في قطاع السياحة..فيديو
رقص طلبة طب أسيوط على مهرجانات حمو بيكا.. ورئيس الجامعة يرد.. فيديو
الصحة تكشف أهم ما يميز مبادرة مسح فيروس سي.. فيديو
على عيسى: الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي محور التنمية.. فيديو
موجز البلد.. تدريبات الأهلى بالإمارات.. حبس محمد رمضان.. سقوط طائرة شراعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟