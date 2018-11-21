فساتين متميزة لنجمات مهرجان القاهرة السينمائي بتوقيع مهند كوجاك.. صور

قام المصمم المصري المميز "مهند كوچاك" بتوقيع أكثر من إطلالة أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تميزت مجموعته بالأناقة، من خلال وجود الجوانتي من نفس لون الفستان.





وكرر كوجاك الموديل مع أكثر من فنانة منهن النجمة الشابة "أسماء أبو اليزيد" والمتألقة "نيللي كريم " و "سارة" بطلة مسلسل سابع جار،



