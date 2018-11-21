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فساتين متميزة لنجمات مهرجان القاهرة السينمائي بتوقيع مهند كوجاك.. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
آية التيجي
قام المصمم المصري المميز "مهند كوچاك" بتوقيع أكثر من إطلالة أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تميزت مجموعته بالأناقة، من خلال وجود الجوانتي من نفس لون الفستان.

وكرر كوجاك الموديل مع أكثر من فنانة منهن النجمة الشابة "أسماء أبو اليزيد" والمتألقة "نيللي كريم " و "سارة" بطلة مسلسل سابع جار، 

واختار كوجاك فستانا طويلا باللون الأرزق لـ أسماء أبو اليزيد وتصميم الكتف كتف، والمصنوع من الدانتيل، المطعم ببعض التطريزات اللامعة، من على الجزء العلوى منه، واختارت نيللي فستان باللون الأسود المصنوع من الجلد والمكشوف من منطقة الكتف، والمزود ببعض التطريزات من الورود على جانبي الفستان، وهو ما أبرز من إطلالتها ايضا كما اختار فستان لـ سارة من اللون النبيتي والمصنع من الدانتيل الناعم، مع شال من الحرير، إليكم الصور التي توضح تفاصيل كل إطلالة..
فساتين متميزة لنجمات مهرجان القاهرة السينمائي بتوقيع مهند كوجاك.. صور
فساتين متميزة لنجمات مهرجان القاهرة السينمائي بتوقيع مهند كوجاك.. صور
فساتين متميزة لنجمات مهرجان القاهرة السينمائي بتوقيع مهند كوجاك.. صور
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