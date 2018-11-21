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محافظات

بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في ورشة تدريبية ببني سويف..صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:58 م
ورشة تدريبية بمحافظة
ورشة تدريبية بمحافظة بني سويف
محمد عبد الحليم
عقد مركز المحروسة "PDS " ورشة تدريبية بمحافظة بني سويف بعنوان "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني على مهارات الحوار المجتمعي والمشورة العامة" بالتنسيق مع جمعية شباب الخير للتنمية والخدمات ضمن برامج مشروع:" الحوار الاجتماعي من أجل مشاركة فعالة في عملية صناعة القرار العام".

وقال محمد سيد رئيس مجلس إدارة شباب الخير أن المشروع يهدف إلي إيجاد بيئة داعمة للحوار بين أطراف المجتمع من منظمات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية ومجالس تشريعية من أجل عملية صناعة قرار تتسم بالمشاركة والتعاون والتوافق العام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ودار الحوار في اليوم الأول حول التعريف بمشروع الحوار المجتمعي وأهدافه وماهو ولماذا وماهي علاقته بتعزيز المشاركة المجتمعية لدي صناع القرار.

وشارك في التدريب عدد 10 جمعيات أهلية بمحافظة بني سويف ، ويقوم بإدارة البرنامج التدريبي المحامي محمود بدوي استشاري التدريب ، ومحمد سيد عبد القادر رئيس مجلس ادارة جمعية شباب الخير للتنمية والخدمات ببني سويف، ومي علي مسئول البرامج بمركز المحروسة .
بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في ورشة تدريبية ببني سويف..صور
بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في ورشة تدريبية ببني سويف..صور
بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في ورشة تدريبية ببني سويف..صور
بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في ورشة تدريبية ببني سويف..صور
بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في ورشة تدريبية ببني سويف..صور
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