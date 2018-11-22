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حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق محل بإمبابة ..فيديو وصور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
الحماية المدنية تسيطر
الحماية المدنية تسيطر علي حريق محل بإمبابة
ندى حمودة - أحمد مهدي
تمكنت وحدات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع الصياد المتفرع من شارع الجامع بمنطقة إمبابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي، يفيد باندلاع حريق داخل محل تجاري، وعلي الفور أمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بانتقال وحدات الحماية المدنية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٣ سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

والتهم الحريق، محتويات المحل، وواجهة الطابق الأرضي للمنزل المتواجد أسفله، وأجرت الحماية المدنية عمليات التبريد؛ لمنع تجدد الحريق.

تحرّر المحضر اللازم، وباشرت فرق الأدلة الجنائية والنيابة العامة التحقيقات.

الحماية المدنية تسيطر على حريق محل بإمبابة ..فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حريق محل بإمبابة ..فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حريق محل بإمبابة ..فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حريق محل بإمبابة ..فيديو وصور
الحماية المدنية تسيطر على حريق محل بإمبابة ..فيديو وصور
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