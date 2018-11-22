الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسيول بشمال سيناء.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية مستمرة فى غرب البلاد، خاصة في السواحل الشمالية الغربية وانخفاض في درجات الحرارة وأمطار متوسطة.



وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه بداية من غد "الجمعة"، يشهد طقس البلاد، أمطارًا غزيرة ورعدية على المناطق الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، قد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء، مشيرًا إلى أن فترة سقوط الأمطار ستستمر لمدة 3 أيام.



وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية على جميع الطرق، ونشاط للرياح، يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية سواء في البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر.





