ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسيول بشمال سيناء.. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:10 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية مستمرة فى غرب البلاد، خاصة في السواحل الشمالية الغربية وانخفاض في درجات الحرارة وأمطار متوسطة.

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه بداية من غد "الجمعة"، يشهد طقس البلاد، أمطارًا غزيرة ورعدية على المناطق الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، قد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء، مشيرًا إلى أن فترة سقوط الأمطار ستستمر لمدة 3 أيام.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية على جميع الطرق، ونشاط للرياح، يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية سواء في البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر.


loading...

ترشيحاتنا

ارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل بـ كندا

بعد تصريحات فرج عامر باستيراد مصر تقاوي بمليار دولار.. الفلاحين: لا بد من بدء إنتاجها لأنها بوابة الأمن القومي.. والصحراء الغربية بإمكانها قلب موازين العالم

فيديوجراف: جزيرة الموت.. سكانها انقطعوا عن العالم منذ عشرات السنين

معلومات لا تعرفينها عن بوتكس المعدة لإنقاص الوزن

تعيين 2817 باحثا عن العمل وقياس مستوى مهارة 2253 عاملا بالقليوبية

في ندوته بـ صدى البلد.. الإعلامي محمد موسى يكشف كيف وصلت الإرهابية للحكم عام 2012؟.. ويؤكد: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر.. ويوجه رسالة لـ جو شو.. فيديو وصور

إبراهيم حسن: لاعبون من أوروبا في بيراميدز يناير القادم

غدا استكمال التحقيقات مع عائشة الشاطر و5 آخرين في انتمائهم لجماعة الإرهابية

محسن صلاح: نسعى لاحتراف طاهر محمد طاهر ليسير على خطى صلاح والنني

تامر بشير يكشف تفاصيل جديدة حول أسعار السيارات عقب إلغاء الجمارك

مفاجأة في قائمة بوكا جونيورز لمواجهة مونيمونتال

هل اقتربت نهاية وجود إيران وتركيا في سوريا؟.. الولايات المتحدة تطالب بإخراج الجميع باستثناء روسيا.. وموسكو تلعب دور العميل المزدوج.. هل فاجأت واشنطن أردوغان؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

فيديو

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسيول بشمال سيناء.. فيديو
فيديوجراف: جزيرة الموت.. سكانها انقطعوا عن العالم منذ عشرات السنين
في ندوته بـ صدى البلد.. الإعلامي محمد موسى يكشف كيف وصلت الإرهابية للحكم عام 2012؟.. ويؤكد: لولا الجيش مكنش هيبقى فيه مصر.. ويوجه رسالة لـ جو شو.. فيديو وصور
مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟