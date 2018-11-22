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رياضة

تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة الوصل الإماراتي.. اليوم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:13 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منذ اليوم الأول لوصول البعثة إلى الإمارات برنامج الفريق حتى العودة إلى القاهرة.

ويبدأ برنامج الأهلي اليوم الخميس بالإفطار الذي يشرف عليه الدكتور هاني وهبة، خبير التغذية في الثانية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات، ثم منح اللاعبين قسطا من الراحة قبل تناول وجبة الغداء في الثالثة والنصف عصرًا، ثم محاضرة فنية في الخامسة والربع بعدها تتحرك حافلة الفريق إلى استاد زعبيل في السادسة إلا ربع.
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