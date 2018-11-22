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أخبار العالم

زيارة مرتقبة لـ نائب رئيس الوزراء الروسي إلى سوريا للقاء الأسد

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، قد يتوجه قريبا بزيارة إلى سوريا، موضحا أنه المقرر أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد أثناء هذه الزيارة.

وقال بوجدانوف لوكالة أنباء"سبوتنيك" اليوم الخميس: "يُخطط في وقت قريب لزيارة الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الروسية-السورية المشتركة، نائب رئيس الوزراء بوريسوف إلى دمشق".

وأضاف:" أمل أن يكون هناك لقاء بين بوريسوف وبين الرئيس الأسد"، مشيرا إلى أنه سيرافق نائب رئيس الوزراء الروسي خلال زيارته لدمشق ولقائه مع الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية السوري وليد المعلم.
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