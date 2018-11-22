قوافل ثقافية وورش خيامية لذوي الإعاقة سوهاج

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة سوهاج ، حيث استضافت مكتبة الطفل بقصر ثقافة طهطا المعهد الديني بالصوامعة غرب، شملت الزيارة لقاء مع أصدقاء المكتبة من شعر شوقى تأليف الكاتب سعد عبدالرحمن.





كما استمرت فعاليات القافلة الثقافية لشهر نوفمبر لاكتشاف المواهب والتي تجوب المدارس بلقاء لاكتشاف المواهب فى مجالات "الرسم، والشعر، والغناء والموسيقى والتمثيل" بمدرسة المستشار حلمي عبد الآخر الصناعية بنات بطهطا تمهيدا لترتيبها على بقية المدارس، بجانب عقد ندوة ثقافية بعنوان "تنمية موهبة الطفل" تحدث فيها الأديب كمال عبد العال حول كيفية تنمية الموهبة بشتى أنواعها وممارستها وكيفية الاستفادة منها في أوقات الفراغ .





وفي إطار متصل واصل القصر فعاليات ورشة الحرف اليدوية "الخيامية" لذوى الاحتياجات الخاصة والمستمرة خلال الفترة من 18 وحتى 29 نوفمبر الحالى تدريب م. أميرة عاصم.



