انطلاق مؤتمر التوعية السنوي بالسكري بالاسكندرية

انطلق، منذ قليل، مؤتمر التوعية السنوي للمؤسسة المصرية للسكري والغدد الصماء السنوى بإحدى قاعات مكتبة الاسكندرية، وذلك فى إطار استمرار فعاليات اليوم العالمي للسكري خاصة انه من اكثر الامراض التى تهدد صحة المصريين.



ويشارك في المؤتمر نخبة من اطباء السكر وهم دكتور فهمي امارة، استاذ الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ورئيس المؤسسة المصرية للسكري والغدد الصماء ودكتور خليفة عبدالله أستاذ الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ودكتور يحيي غانم أستاذ الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ودكتور ريهام غلاب مديرة حملة ١٠٠ مليون صحة، ودكتور جلال الشيشيني نائب حملة ١٠٠ مليون صحة، ودكتور محمد بحراوي، استاذ السكري، والدكتورة مبهاج سوكة استاذ أمراض السكر والاعلامية مني عبدالمغني والشيف سالي فؤاد .



يذكر أن المؤتمر يتضمن عدة فعاليات أهمها إجراء قياسات مجانية للسكر والضغط لجميع الحضور والمشاركين، وعرض أبرز ماتوصل له الطب فى هذا الشـأن .