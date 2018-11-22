راندا البحيرى عضو لجنة تحكيم بمهرجان يوسف شاهين

كشفت الفنانة راندا البحيرى عن إختيارها كعضو لجنة تحكيم للمرة الثالثة بمهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية القصيرة بدورته التاسعة.
وتضم الجنة المخرج ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن احمد ، مدير التصوير الكبير الدكتور رمسيس مرزوق.
المهرجان يديره المخرج الدكتور طوني نبيه، ويترأسه مدير التصوير و الممثل الجميل الأستاذ طارق التلمساني.
وتضم الجنة المخرج ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن احمد ، مدير التصوير الكبير الدكتور رمسيس مرزوق.
المهرجان يديره المخرج الدكتور طوني نبيه، ويترأسه مدير التصوير و الممثل الجميل الأستاذ طارق التلمساني.