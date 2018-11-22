ناهد السباعى: أنتظر تريقة الناس على فستانى فى كل مهرجان.. فيديو

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها اعتادت على السخرية من الفساتين التي ترتديها في المهرجانات الفنية، مردفة:"لو حد ما اتريقش على فستاني باقول كان وحش ولا إيه، ما حدش خده باله".



وأضافت السباعي، خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أنها أخذت رأي والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، في مشاركتها في فيلم "جريمة الإيموبيليا" للكاتب والمخرج خالد الحجر، لافتة إلى عدم ثقتها في أنها ممثلة جيدة وسعيها الدائم للتعلُّم.



وأشارت الفنانة إلى أن والدتها ناهد فريد شوقي هي مَن أقنعتها بالمشاركة في فيلم "جريمة الإيموبيليا"، وكذلك الجزء الثاني من مسلسل "هبة رجل الغراب"، وفيلم "حرام الجسد".



