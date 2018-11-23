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حوادث

ضبط صياد أصاب آخر بجرح نافذ بالبطن لخلافات مالية بينهما بالمطرية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:32 ص
صدى البلد
همت الحسينى
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المطرية بالدقهلية القبض على صياد أصاب آخر بجرح نافذ بالبطن لخلافات مالية بينهم.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز المطرية من مستشفى المطرية بوصول محمود .ع ٢٩ عاما صياد ومقيم بندر المطرية مصابا بجرح شبه نافذ بالبطن.

وبالانتقال وبسؤاله اتهم مختار. م ٥٥ عاما صياد بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين " لخلافات مالية وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
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