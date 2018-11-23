قصة صورة لفتت انتباه ولي العهد السعودي في عرعر.. فيديو

أثارت صورة في منزل أحد المواطنين السعوديين دهشة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته لبعض المنازل في مدينة عرعر السعودية.



تعود هذه الصورة إلى عام 1373 الهجري، عندما أقام الملك سعود، مأدبة طعام لمن قدموا العزاء في وفاة الملك عبد العزيز.



وجاء هذا الأمر أثناء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الخميس، الشيخ سلطان بن مهيد وشقيقه فيصل في منزلهم بمدينة عرعر، وهم أحفاد مقحم بن مهيد المعروف بـ"مصوت بالعشاء".



ووفق صحيفة "سبق" السعودية قال سلطان بن خالد المهيد، إن ولي العهد أكرمه بزيارة شخصية له بمنزله. وأضاف أن ولي العهد قال بعد مشاهدته للصورة التي تجمع جده بالملك سعود.





