ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جماعة باكستانية: 3 انتحاريين اقتحموا قنصلية الصين في كراتشي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
رويترز
قال متحدث باسم جماعة جيش تحرير بلوخستان إن ثلاثة انتحاريين اقتحموا قنصلية الصين في مدينة كراتشي بجنوب باكستان اليوم الجمعة وأعلن مسؤولية الجماعة عن الهجوم.

وقال جياند بلوخ المتحدث باسم الجماعة في اتصال هاتفي برويترز "كان هناك ثلاثة انتحاريين... اقتحموا السفارة الصينية في كراتشي. الصين تستغل مواردنا".

وقتل شرطيان على الأقل في الهجوم وأصيب حارس أمني. ولم يتضح ما إن كان أي مسؤولين صينيين قد أصيبوا.
loading...

ترشيحاتنا

نجوى فؤاد: ربطتني بيسرا علاقة قوية ولكنها لم تقف بجانبي.. فيديو

شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

قصة صورة لفتت انتباه ولي العهد السعودي في عرعر.. فيديو

5 أطعة تناولها للإقلاع عن التدخين

سيد معوض: ما يحدث في النادي الأهلي إرضاء لـ السوشيال ميديا

شباب السعودية بالقاهرة يحتفلون بزيارة ولي العهد إلى مصر.. صور

عريقات يطالب إسرائيل بالتراجع عن قراراتها التعسفية ضد الحسيني وغيث

مدن دمياط تتعرض لموجة أمطار غزيرة وإغلاق بوغاز عزبة البرج

بشرى سارة للمصريين.. انخفاض سعر البترول إلى أدنى مستوى خلال 2018

اليوم ترقب في الأهلي لأول جمعية عمومية تحت مظلة لائحة النادي الجديدة

تضامن البرلمان: حرمان الطفل الثالث من الدعم سيترتب عليه مشاكل اجتماعية

الصحف السعودية: مصر تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي.. ولي العهد السعودي يبدأ جولة خارجية من الإمارات.. وترامب يؤكد على أهمية التحالف مع السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير المالية: نحرص على تطوير وتحسين بيئة العمل بحميع مأموريات الضرائب

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

فيديو

المرور: غلق كوبري أكتوبر بشكل جزئي لمدة شهر.. فيديو
اقتصار الدعم النقدي للأسر على طفلين يتصدر عناوين الصحف اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟