جماعة باكستانية: 3 انتحاريين اقتحموا قنصلية الصين في كراتشي

قال متحدث باسم جماعة جيش تحرير بلوخستان إن ثلاثة انتحاريين اقتحموا قنصلية الصين في مدينة كراتشي بجنوب باكستان اليوم الجمعة وأعلن مسؤولية الجماعة عن الهجوم.



وقال جياند بلوخ المتحدث باسم الجماعة في اتصال هاتفي برويترز "كان هناك ثلاثة انتحاريين... اقتحموا السفارة الصينية في كراتشي. الصين تستغل مواردنا".



وقتل شرطيان على الأقل في الهجوم وأصيب حارس أمني. ولم يتضح ما إن كان أي مسؤولين صينيين قد أصيبوا.