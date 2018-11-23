تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، والتي جاءت كالتالي:



الطماطم: 4 جنيهات

البطاطس: 7.5 جنيه

البصل: 5 جنيهات

الخيار: 3 جنيهات

الفلفل الرومي: 4.5 جنيه

الفاصوليا 9 جنيهات

الكوسة: 5 جنيهات

البرتقال:4 جنيهات

الرمان: 8 جنيهات

الجوافة: 7 جنيهات

الموز:8 جنيهات