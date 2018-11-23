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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، والتي جاءت كالتالي:

الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 7.5 جنيه
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 4.5 جنيه
الفاصوليا 9 جنيهات
الكوسة: 5 جنيهات
البرتقال:4 جنيهات
الرمان: 8 جنيهات
الجوافة: 7 جنيهات
الموز:8 جنيهات
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