تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بأسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، والتي جاءت كالتالي:
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 7.5 جنيه
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 4.5 جنيه
الفاصوليا 9 جنيهات
الكوسة: 5 جنيهات
البرتقال:4 جنيهات
الرمان: 8 جنيهات
الجوافة: 7 جنيهات
الموز:8 جنيهات
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 7.5 جنيه
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 4.5 جنيه
الفاصوليا 9 جنيهات
الكوسة: 5 جنيهات
البرتقال:4 جنيهات
الرمان: 8 جنيهات
الجوافة: 7 جنيهات
الموز:8 جنيهات