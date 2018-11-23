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رياضة

الشوربجى يواصل حملة الدفاع عن لقبه فى هونج كونج للإسكواش

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
تأهل البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش والمصنف الأول عالميا إلى نصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة بعد تغلبه على نظيره بول كول المصنف السادس بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 54 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 7-11, 11-4, 11-6, 11-7

يذكر أن محمد الشوربجي هو حامل لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش عن نسختها الماضية.

وتعد بطولة هونج كونج واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم في اللعبة نظرا لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين وقيمة جوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات .
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