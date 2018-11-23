ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالي المرج الجديدة يشكون انتشار التكاتك وسوء حالة الطرق

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
كريم ناصر
شكا أهالى منطقة المرج الجديدة من انتشار التكاتك والميكروباصات أمام محطة مترو المرج الجديدة، ما يؤدي إلى انتشار الفوضى والبلطجة بالحى.

وأرسل فتحى شعبان، أحد قراء موقع "صدى البلد" الاخبارى، تفاصيل المشكلة عبر رسالة لخدمة للشكاوى الخاصة بالموقع قائلا: "إن سائقي التكاتك والميكروباص اتخذوا أمام محطة المترو موقفا لهم، ما يسفر عن ذلك نوعا من البلطجة وتعطيل لحركة المرور.

وأضاف "يوسف على" أن المنطقة تعانى ايضا من سوء حالة الطرق والتكسير بالشوارع ما يعطل حركة المرور يوميا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

وطالب القراء من الحى والجهات المسؤولة بسرعة إزالة الموقف ورصف الشوارع لاعادة الحى لمظهره الحضارى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
loading...

ترشيحاتنا

الأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الأسبوع.. فيديو

أنقرة: لا مانع لعقد لقاء بين الأمير محمد بن سلمان وأردوغان

وزير الأوقاف يصل إلى مسجد الروضة لأداء صلاة الجمعة.. فيديو

بورسعيد تشهد موجة أمطار رعدية تحول شوارعها إلى برك ..صور

موعد مباراة الاهلى القادمة

الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة اليوم.. وانخفاض بدرجات الحرارة

عالم أزهري: تجديد الخطاب الديني سنة كونية لابد منها .. فيديو

غرفة الأخشاب: منتج الأثاث ليس نمطيا ويجب تطويره بشكل سريع.. فيديو

بعد انفصالها عن زوجها.. 20 صورة تكشف أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز

#BlackFriday2018 يجتاح تويتر.. ومغردون: هى فين تخفيضاته

بشرى سارة للمصريين.. انخفاض سعر البترول إلى أدنى مستوى خلال 2018

تعرف على آخر افتكاسات المصريين في حفلات الزفاف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الذى كشف عن مرضها... شاهد أجمل إطلالات مى الغيطى

بعد انفصالها عن زوجها.. 20 صورة تكشف أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز

وزير المالية: نحرص على تطوير وتحسين بيئة العمل بحميع مأموريات الضرائب

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

فيديو

شاهد.. كيف تتخلص من مخاوفك بالعلاج بالخيال
غرفة الأخشاب: منتج الأثاث ليس نمطيا ويجب تطويره بشكل سريع.. فيديو
عالم أزهري: تجديد الخطاب الديني سنة كونية لابد منها .. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
الأمطار .. الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟