أهالي المرج الجديدة يشكون انتشار التكاتك وسوء حالة الطرق

شكا أهالى منطقة المرج الجديدة من انتشار التكاتك والميكروباصات أمام محطة مترو المرج الجديدة، ما يؤدي إلى انتشار الفوضى والبلطجة بالحى.



وأرسل فتحى شعبان، أحد قراء موقع "صدى البلد" الاخبارى، تفاصيل المشكلة عبر رسالة لخدمة للشكاوى الخاصة بالموقع قائلا: "إن سائقي التكاتك والميكروباص اتخذوا أمام محطة المترو موقفا لهم، ما يسفر عن ذلك نوعا من البلطجة وتعطيل لحركة المرور.



وأضاف "يوسف على" أن المنطقة تعانى ايضا من سوء حالة الطرق والتكسير بالشوارع ما يعطل حركة المرور يوميا، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



وطالب القراء من الحى والجهات المسؤولة بسرعة إزالة الموقف ورصف الشوارع لاعادة الحى لمظهره الحضارى.



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