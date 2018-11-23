السفارة الأمريكية بباكستان تدين الهجوم على القنصلية الصينية بمدينة كراتشي

أدانت السفارة الأمريكية في العاصمة الباكستانية (إسلام أباد) اليوم الجمعة الهجوم الذي وقع خارج القنصلية الصينية في مدينة "كراتشي".



ونقلت قناة (سماء تي.في.) الباكستانية عن السفير "بول جونز" القائم بالأعمال الأمريكي في باكستان قوله إن "الولايات المتحدة الأمريكية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي وقع اليوم على القنصلية الصينية في كراتشي".



وكانت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية - التي تتخذ من إقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غرب باكستان مقرا لها - قد أعلنت في وقت سابق اليوم مسئوليتها عن هذا الهجوم.



يذكر أن قوات الأمن الباكستانية قد تمكنت من إحباط هجوم على القنصلية الصينية في مدينة "كراتشي" حيث حاول ثلاثة مسلحون دخول القنصلية ولكنهم لقوا حتفهم قبل أن يتمكنوا من اقتحامها.. وراح ضحية الهجوم أربعة أشخاص.