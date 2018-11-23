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فن

إسعاد يونس تدخل الأعلى مشاهدة بـ يوتيوب بسبب حلا شيحة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 12:36 م
صدى البلد
أحمد البهي
دخلت الإعلامية إسعاد يونس قائمة الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب مصر"، وذلك بعد عرض ثانى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "صاحبة السعادة" على مجموعة قنوات dmc.

وحققت الحلقة التي ظهرت فيها الفنانة حلا شيحة لأول مرة ما يزيد عن 600 ألف مشاهدة منذ طرحها من ثلاثة أيام، وهو ما أهلها لاحتلال المركز الثاني ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر والذى يضم 50 مركزا.

واستضافت إسعاد يونس، خلال تلك الحلقة الفنانة حلا شيحة، والتى تحدثت فيها عن عودتها إلى الفن وخلعها للحجاب، وأهم الاعمال خلال مشوارها الفنى.
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