خلو شوارع وسط البلد من المواطنين بسبب الأمطار.. صور

تعرضت محافظتا القاهرة والجيزة لأمطار غزيرة صباح اليوم الجمعة، وسط انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بعد توقع هيئة الأرصاد الجوية بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء مصحوبة بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء.



وسادت حالة من الهدوء شوارع وسط القاهرة في ظل عزوف كثير من أصحاب المحال التجارية عن فتحها بسبب سوء الأحوال الجوية وتحول الشوارع إلى برك ومستنقعات ما أثر على حركتي البيع والشراء على مدار اليوم الجمعة الذي من المفترض أن تسير فيه عملية البيع بصورة أكبر كما هو معتاد كل عام، حيث يوافق يوم الجمعة السوداء.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هذه الحالة السيئة للجو على نطاق واسع من أجزاء الجمهورية مع توقع بسقوط أمطار على مدار ثلاثة أيام تخف حدتها يوم الأحد المقبل، لتصل إلى 23 درجة مئوية على محافظات الوجه البحري والقاهرة، و22 درجة مئوية على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال سيناء، و24 درجة مئوية على محافظات شمال وجنوب الصعيد.