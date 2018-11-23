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رياضة

على فرج يلحق بالشوربجي ومؤمن فى نصف نهائى هونج كونج للإسكواش

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:27 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
لحق علي فرج لاعب الإسكواش والمصنف الثاني عالميا بمواطنيه محمد الشوربجى وطارق مؤمن، إلى نصف نهائي هونج كونج عقب تغلبه على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الثامن عالميًا بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 82 دقيقة .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:7-11, 12-10, 11-7, 12-10

وتغلب طارق مؤمن لاعب الاسكواش والمصنف الثالث عالميًا، على مواطنه المصرى محمد أبو الغار المصنف السابع، فى المباراة التى جمعت الثنائي بربع نهائى البطولة بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 82 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-13, 12-10, 11-7 .

فيما تأهل البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش والمصنف الأول عالميًا، إلى نصف النهائى بعد تغلبه على نظيره بول كول المصنف السادس بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 54 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 7-11, 11-4, 11-6, 11-7.
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