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أخبار العالم

رسميا.. تركيا تتهم جولن باغتيال السفير الروسي في أنقرة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:21 م
صورة من الهجوم على
صورة من الهجوم على السفير الروسي في أنقرة
رحيم يسري
وجهت النيابة العامة التركية، تهما لـ28 شخصا بينهم الداعية التركي فتح الله جولن في قضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة في ديسمبر 2016، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في جريمة قتل السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، بحسب وكالة "الأناضول".

وكانت السلطات التركية اعتقلت 7 أشخاص بينهم 3 من رجال شرطة بتهمة التورط في اغتيال السفير الروسي كارلوف في أنقرة على يد الشرطي التركي "مولود ميرت ألتن طاش" خلال افتتاح معرض صور.

يذكر أن السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، كان اغتيل إثر هجوم مسلح أثناء افتتاح معرض للصور يحمل عنوان "روسيا في عيون الأتراك"، حينما أطلق القاتل عدة طلقات على السفير الروسي من الخلف ما أسفر عن إصابة أندريه كارلوف بجروح قاتلة.

وذكرت تقارير إعلامية وقتها، أن القاتل تمكن من إطلاق 11 رصاصة أصيب كارلوف بتسع منها قبل أن يقوم رجال الأمن بإطلاق النار على المعتدي والقضاء عليه.
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