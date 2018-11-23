الرئيس الفرنسي يتحدى القانون والمحافظين ويسعى لإعادة آلاف القطع الأثرية الإفريقية

عرضت قناة "العربية" تقريرا عن المشروع الفرنسى الذى يسعى في تطبيقه الرئيس إيمانويل ماكرون، بشأن إعادة التحف الفنية المأخوذة من أفريقيا إبان الاستعمار.



ويتلقى الرئيس إيمانويل ماكرون، تقريرًا حول إمكانية إعادة القطع الأثرية التي سلبتها فرنسا من الدول الإفريقية في القرنين الماضي وقبل الماضي.



ورغم حماس ماكرون الشديد لإعادة جزء من هذه القطع، إلا أنه يصطدم بالقانون الفرنسي والمحافظين.