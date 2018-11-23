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رياضة

ديمبلي يعود إلى قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:13 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة أتلتيكو مدريد، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا.

وشملت قائمة البلوجرانا، عودة الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي تم استبعاده من مواجهة ريال بيتيس، بالجولة الماضية.

وتشكل استعانة فالفيردي بنجم منتخب الديوك؛ مفاجأة للكثيرين، في ظل الأزمات الأخيرة التي أحاطت باللاعب، من عدم التزام في التدريبات، وغير من بعض الأمور غير الاحترافية.

وضمت القائمة كلا من:

"تير شتيجن، سيلسين، سيميدو، بيكيه، بوسكيتس، آرثر، رافينيا، مالكوم، لينجليت، ألبا، منير الحدادي، سيرجي روبيرتو، فيدال، أومتيتي، ألينيا، ديمبلي، ميسي، سواريز".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا، برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.
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