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تعليم

التعليم تحذر المواطنين من وجود صفحة وهمية تحمل اسمها على فيس بوك

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:35 م
أحمد صابر
أحمد صابر
ياســـمين بدوي
أكد أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، أن الصفحة التي تحمل اسم وزارة التربية والتعليم والتي نشرت اليوم جدولا مفبركا لامتحانات الصف الأول الثانوي، هي صفحة غير رسمية.

وقال صابر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن هذه الصفحة هي صفحة وهمية لا علاقة للوزارة بها ، ولهذا نحذر أولياء الأمور من التفاعل مع اي منشورات يتم تداولها على هذا الرابط :
https://www.facebook.com/edu.gov.egy/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBmKmRXCslrmA2i3mW2kGDccvwT8nJc8G68p5v_0gtyLaGD6OfSWHSw8BvW0vtHq_zNt9Ycm9Jzbp1M

وأوضح صابر ، أن الوزارة سوف تتخذ اجراءاتها للتصدي لأي صفحات مزورة تتحدث بإسمها وتتسبب في إثارة البلبلة لدى الرأي العام ، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون ضد كل من يحاول تعطيل مسيرة تطوير التعليم .
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