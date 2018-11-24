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أخبار العالم

الطيران الأمريكي يقتل 11 مدنيا في مدينة دير الزور السورية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قصف قرية الشعفة الواقعة في الضفاف الشرقية للفرات بسوريا، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا.

وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر أهلية، إن من بين القتلى 3 نساء و5 أطفال، مرجحة ارتفاع عدد القتلى بسبب الغارات المتواصلة وصعوبة انتشال الجرحى من تحت الأنقاض، إضافة إلى الحالات الحرجة للعديد منهم.

وتأتي غارات التحالف بعد ساعات من تصدي "قوات سوريا الديمقراطية" لهجمات متزامنة نفذها مسلحو "داعش" أمس الجمعة ضد مواقع وتمركزات "قسد" على محور بلدة هجين الواقعة في المنطقة نفسها، بحسبما أعلنه المكتب الإعلامي لها.

وأضافت "قسد" أن الاشتباكات التي اندلعت بين الطرفين أثناء الهجمات أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من التنظيم وجرح عشرة آخرين.

وسبق أن اتهمت دمشق هذا التحالف بقيادة الولايات المتحدة والذي يدعم من الجو "قوات سوريا الديمقراطية" في حملتها ضد "داعش" شرقي الفرات، باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية في ضرباته على هذا الجيب الممتد من بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وحتى الحدود السورية العراقية.

ويقدر عدد الضحايا المدنيين بسبب ضربات التحالف على المنطقة بالمئات.
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