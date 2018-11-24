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الطفلة مليكة تتحدى شيماء سيف بـ برنامج Miss Understand على ON E

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:26 ص
الطفلة مليكة تتحدى
الطفلة مليكة تتحدى شيماء سيف بـ برنامج Miss Understand
عبد العزيز جمال
ظهرت الفنانة شيماء سيف مع الطفلة "مليكة" في تحد جديد من خلال لعبة كشف الكذب ، وذلك خلال حلقة أمس الجمعة من برنامج "Miss Understand" عبر قناة ON E.

وشهدت الحلقة مناوشات بين شيماء سيف والطفلة تدعو إلى الضحك من خلال الأسئلة الغريبة.

برنامج "Miss Understand" يذاع يوم الجمعة من كل أسبوع، فى التاسعة مساء، عبر فضائية "ON E"، والذي تقدمه الفنانة شيماء سيف.
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