الطفلة مليكة تتحدى شيماء سيف بـ برنامج Miss Understand على ON E

ظهرت الفنانة شيماء سيف مع الطفلة "مليكة" في تحد جديد من خلال لعبة كشف الكذب ، وذلك خلال حلقة أمس الجمعة من برنامج "Miss Understand" عبر قناة ON E.



وشهدت الحلقة مناوشات بين شيماء سيف والطفلة تدعو إلى الضحك من خلال الأسئلة الغريبة.



برنامج "Miss Understand" يذاع يوم الجمعة من كل أسبوع، فى التاسعة مساء، عبر فضائية "ON E"، والذي تقدمه الفنانة شيماء سيف.