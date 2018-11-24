شيماء سيف تحيي حفل عيد ميلاد أيتن عامر بوصلة رقص على نمبر وان.. فيديو

شرت الفنانة الكوميدية شيماء سيف، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو "انستجرام".



وظهرت الفنانة الكوميدية في الفيديو وهي ترتدي تيشرت مدون عليه نمبر وان، وهى ترقص برشاقة مع الفنانة آيتن عامر فى عيد ميلادها على نغمات أغنية " نمبر وان" للفنان محمد رمضان.



وعلقت على الفيديو قائلة :" نمبر وان من عيد ميلاد أيتن حبيبتى وعقبال مليون سنه يا توتى".





