تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. اليوم السبت

يستمر، اليوم السبت، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، وذلك وفق توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية.





ويصاحب ذلك الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتشمل كافة الأنحاء ليسود طقس لطيف على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.









وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 15 22





المنوفية 14 21





الغربية 14 21





البحيرة 14 21





الإسكندرية 15 21





بلطيم 15 20





مطروح 14 21





السلوم 13 21





سيوة 13 22





بورسعيد 16 22





دمياط 16 21





الزقازيق 15 22





الإسماعيلية 13 23





السويس 14 22





العريش 12 23





رفح 11 22





رأس سدر 16 22





نخل 08 21





نويبع 18 21





طابا 14 20





كاترين 09 13





الطور 14 22





شرم الشيخ 19 24





الغردقة 17 25





مرسى علم 18 24





الفيوم 13 23





بني سويف 13 23





المنيا 13 23





أسيوط 12 23





سوهاج 13 24





قنا 14 24





الأقصر 15 25





أسوان 17 25





أبوسمبل 16 24





الوادي الجديد 12 23





شلاتين 19 26





أبورماد 18 25





رأس حدربة 16 24



