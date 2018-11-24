محمد صلاح يتسلح بإبداع الموسم الماضي مع ليفربول أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره واتفورد، في الخامسة مساءً اليوم "السبت"، على ملعب "فيكارج رود"، ضممن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".





ويسعى الريدز بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وخطف النقاط الثلاث من واتفورد، من أجل السيطرة على صدارة البريميرليج.





وينتظر ليفربول هدية من منافسه الأول مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عنه، الذي سيخوض مواجهة اليوم أمام وست هام يونايتد في ذات التوقيت، حيث أن في حالة هزيمة السيتينيز سيخطف الريدز الصدارة.





ويتسلح محمد صلاح أمام واتفورد في مباراة اليوم، بإبداع الموسم الماضي ، حيث سجل هدفًا في مرماهم بافتتاح الدوري الإنجليزي في المباراة التي انتهت 3-3 ضمن منافسات الجولة الأولى على ملعب "فيكارج رود"، وتمكن من إحراز 4 أهداف "سوبر هاتريك" وصناعة الهدف الخامس، في القاء الذي انتهى 5-0، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة 31 بالبريمرليج.





وشارك الفرعون المصري مع ليفربول في جميع الجولات السابقة منذ انطلاقة الدوري الإنجليزي، وتمكن من إحراز 6 أهداف وصنع 4 آخرون.





وخاض الريدز 12 مباراة حتى الآن في البريميرليج، وتمكن من الفوز في 9 مباريات، بينما تعادل في 3.



