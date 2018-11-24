مصرع شخص مجهول الهوية سقط من قطار ركاب بسوهاج

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه إثر سقوطه من قطار ركاب بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، تم نقل وأشلاء الجثة للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة العسيرات بورود بلاغ بسقوط أحد الأشخاص من القطار رقم 164 مميز "القاهرة – أسوان" حال مروره بالمزلقان، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وجود أشلاء جثة ذكر "مجهول الهوية" فى العقد الرابع من العمر علي شريط السكة الحديد، تم نقلها لمشرحة المستشفي المركزي.



كلفت إدارة البحث الجنائية بالتحري في الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.