المانسترلى: 11 ألفا و675 حملة على المصانع لمتابعة معايير الجودة

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، تقريرًا حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي، وما تم إنجازه خلال العام الحالي، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لجهود الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.





وأكد الكيميائي إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة كثفت من حملاتها وأنشطتها الرقابية خلال العشر أشهر الماضية من هذا العام لإحكام الرقابة على المصانع بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويساعد على مواجهة جميع أساليب الغش ويحد من تداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا حرص المصلحة على متابعة التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية.وقال المانسترلى إن المصلحة قامت بإجراء 1334 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية خلال شهر اكتوبر الماضي ليصل إجمالي ما تم اجراءه من حملات خلال العام الي 11 الفا و675 حملة تفتيشية بالاضافة الي 31 حملة موسمية ومتنوعة ليصل الاجمالي الى 203 حملات موسمية كما تم إجراء 730 دراسة فنية متخصصة تضمنت 210 دراسات فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و516 دراسة فنية ومتنوعة، و4 دراسات لمستلزمات الإنتاج ليصل اجمالي الدراسات التي تم اجرائها خلال هذا العام 6 آلاف و956 دراسة.وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة قامت خلال شهر اكتوبر الماضي بترخيص 419 مرجل بخاري وآلة حرارية ليصل إجمالي عدد التراخيص 3 آلاف و681 ترخيص هذا العام، واعتماد 93 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) خلال اكتوبر الماضي ليصل اجمالى عدد المراكز الى 711 مركز خدمة، كما تم تسجيل عدد 3 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف ليصل الاجمالي الي 29 مطبعة مسجلة، مشيرًا إلى أن المصلحة قامت أيضا من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 330 استفسارًا ليصل إجمالي الاستفسارات خلال هذا العام الي و2728 كما بلغ عدد الشكوى 234 ليصل العدد الإجمالي 1588 شكوى.