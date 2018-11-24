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رياضة

قاهر الأهلي يدخل دائرة اهتمامات القلعة الحمراء

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:35 م
فريق الترجي التونسي
فريق الترجي التونسي
إسراء أشرف
دخل نجم فريق الترجي التونسي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لموقع "الصريح أونلاين" التونسي، فإن إدارة القلعة الحمراء، تواصلت مع أنيس البدري صانع ألعاب الترجي، للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان أنيس البدري توج بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 أهداف، بعد تسجيله هدفًا قاتلًا في مرمى الأهلي بإياب نهائي البطولة.

ويعد أنيس البدري من أفضل لاعبي الترجي، خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث نجح في حسم اللقب الثالث في تاريخ النادي التونسي.

ويمر المارد الأحمر حاليًا بفترة صعبة، حيث أنه خسر لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يوم 9 نوفمبر الماضي، بثلاثية نظيفة على ملعب "رادس"، وودع البطولة العربية عقب التعادل مع الوصل الإماراتي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما أول أمس، الخميس.
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