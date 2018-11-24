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رياضة

تشيلسي ينضم لصراع التعاقد مع جوهرة جالطة سراي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انضم نادي تشيلسي الإنجليزي، لصراع التعاقد مع يونس أكجون لاعب فريق جالطة سراي التركي، خلال فترة الإنتقالات االصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن تشيلسي يستهدف التعاقد مع يونس أكجون ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن نادي تشيلسي أرسل كشافيه لمتابعة أكجون، خلال مباراة لمنتخب تركيا تحت سن 19 عامًا أمام منتخب إنجلترا.

ويتنافس العديد من الأندية الأوروبية على ضم أكجون، أبرزها يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة.
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