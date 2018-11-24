رئيس الأركان يعود إلي مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية بالصين .. صور

عاد إلى مصر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في الإجتماع الرابع للجنة التعاون العسكرى المصرى الصينى حيث استهل رئيس أركان حرب القوات المسلحة زيارته بتفقد القاعدة البحرية بمدينة شنغهاي للإطلاع علي أخر ما توصل اليه الجانب الصيني من تكنولوجيا في مجال التصنيع البحرى.



ثم أجريت له مراسم إستقبال رسمية لدي وصوله للعاصمة بكين، كما تم عقد الجلسة الختامية للاجتماع الرابع للجنة التعاون العسكري المصري الصيني برئاسة رئيسي أركان كلا البلدين وبحضور عدد من القادة والمسئولين العسكريين تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك علي المستويين الدولي والاقليمي في ضوء تطورات الاوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط .



كما إلتقي الفريق محمد فريد بالفريق أول "وي فنغ هي" وزير الدفاع لجيش التحرير الشعبي الصيني معربًا عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الصين ولاسيما في المجال العسكري، وتوافق رؤي القيادة السياسية للبلدين الصديقين تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.



من جانبه أعرب وزير الدفاع لجيش التحرير الشعبي الصيني عن اهتمام بلاده بهذه الزيارة مؤكدًا متابعته المستمرة لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة ونتائجها المثمرة، مشيرًا إلي تطلعه لمزيد من التعاون المشترك والتدريب بين كل البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب.



تأتى الزيارة فى إطار العلاقات العميقة التى تربط بين القوات المسلحة المصرية والصينية.