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فن

إدوارد يشارك صورأيام الطرب

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:55 م
صدى البلد
سعيد فراج
شارك الفنان الكوميدي إدوارد عدة صور له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهر فيها ببداية شبابه، خلال الفترة التي كان يشكل فيها فرقة موسيقية، كعازف جيتار ومغني معًا.

ولم يكشف إدوارد عن نفسه بين أعضاء فرقته الموسيقية القديمة، تاركًا الأمر لجمهوره ليخمن من هو بين هؤلاء الأشخاص، ليثير حماس واشتياق جمهوره.

يذكر أن إدوارد ينتظر البدء في تصوير عدة اعمال فنية خلال الفترة المُقبلة، من بينها الجزء الثاني لمسلسل "الزيبق" الذي شارك في بطولته مع الفنانين كريم عبد العزيز وشريف منير، وتم عرضه في رمضان عام 2017.
إدوارد يشارك صورأيام الطرب
إدوارد يشارك صورأيام الطرب
إدوارد يشارك صورأيام الطرب
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