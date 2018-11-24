ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بني سويف: رفع 226 طن قمامة استجابة لـ 17 شكوى

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:48 م
محافظ بني سويف :رفع
محافظ بني سويف :رفع 226 طن قمامة استجابة لـ 17 شكوى
محمد عبد الحليم
تلقى المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، تقريرًا عن سير التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والإجراءات المتخذة للاستجابة الشكاوى الواردة عبر المنظومة، حيث كشف التقرير عن معدلات الاستجابة العالية للتعامل مع ما ورد للمنظومة من شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة ورفع القمامة والمخلفات في الفترة من 10 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وتضمن التقرير -الذي عرضه محمد صفوت مدير خدمة المواطنين- أنه تمت الاستجابة السريعة لـعدد 17 شكوى وردت للمنظومة من المواطنين، حيث تم رفع أكثر من 226 طن من القمامة في عدد من المناطق بالمراكز والمدن منها: منطقة بني عطية، والاباصيري، شارع الجيوشي من عبد السلام عارف، وشارع الجلاء ومتولى الشعراوي، والجزيرة المرتفعة، وشارع حمدان المتفرع من شارع البشري، وشافعي، ابراهيم حافظ خلف الثانوية العسكرية، وقريتي شريف باشا وحاجر بني سليمان، البساتين بمركز ومدينة بني سويف، وقرية زاوبة المصلوب بمركز الواسطى، وشارع الطحاوية وشارع التعبئة المتفرع من شارع الشباب بمدينة ببا.

ومن جانبه أكد المحافظ على أهمية التفاعل الايجابي لما يرد من شكاوى للمواطنين عبر المنظومة، والسعي للاستجابة إلى مطالبهم، منوها عن أهمية ودور منظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها إحدى الآليات التي تسعى من خلالها المحافظة لاستقبال ورصد مطالب المواطنين وشكاواهم، والتعامل السريع، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل الفعال مع المواطنين.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التعليم ينفي صدور قرارات جديدة بشأن تدريس المستوى الرفيع بالنظام الجديد

بيراميدز يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الحكام المصريين

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس

تخبط في الزراعة حول تصدير القطط والكلاب.. وصدى البلد يكشف الحقيقة كاملة

فشل أول جلسة لمجلس الترسانة بحضور أمين الصندوق

قد تسمع خبر وفاتك بنفسك.. دراسة: المخ يظل محتفظا بوعيه لفترة بعد الموت

قاهر الأهلي يدخل دائرة اهتمامات القلعة الحمراء

شاهد.. ياسمين عبد العزيز مع زوجها السابق في آخر ظهور قبل الطلاق

مقتل مصرى بالسعودية بالرصاص خلال عملية سطو مسلح على مزرعة يعمل بها.. صور

هجام يستولي على 71 ألف جنيه من كازيون أكتوبر ويشتري ذهبا لزوجته.. صورة

بعد خسائره محليا ودوليا.. خبير تأهيل رياضى يكشف الأسباب وراء هزائم الأهلى

كلاكيت تاني مرة.. لاعب الترجي يرفض الانضمام للأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

سميرة سعيد فى جلسة تصوير جديدة بمناسبة إزاي أحب.. صور

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين سوزان نجم الدين

فيديو

أهالي قرى جبل دشنا: أزمة المياه مشهد يومى يضطرنا للاصطفاف فى طوابير طول اليوم لتعبئة جراكن المياه..الأزمة تتصاعد مع بداية المدارس والمسئولون لا يعنيهم الأمر
كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على سبال بثنائية نظيفة.. فيديو
أحمد موسى: العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل 6 ملايين مواطن..فيديو
أحمد موسى يعلق على تفقد الرئيس السيسي لأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية
أحمد موسى يعلق على مشاهد الاشتباكات بين الشعب الفرنسي والشرطة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟