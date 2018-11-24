محافظ بني سويف: رفع 226 طن قمامة استجابة لـ 17 شكوى

تلقى المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، تقريرًا عن سير التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والإجراءات المتخذة للاستجابة الشكاوى الواردة عبر المنظومة، حيث كشف التقرير عن معدلات الاستجابة العالية للتعامل مع ما ورد للمنظومة من شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة ورفع القمامة والمخلفات في الفترة من 10 إلى 19 نوفمبر الجاري.



وتضمن التقرير -الذي عرضه محمد صفوت مدير خدمة المواطنين- أنه تمت الاستجابة السريعة لـعدد 17 شكوى وردت للمنظومة من المواطنين، حيث تم رفع أكثر من 226 طن من القمامة في عدد من المناطق بالمراكز والمدن منها: منطقة بني عطية، والاباصيري، شارع الجيوشي من عبد السلام عارف، وشارع الجلاء ومتولى الشعراوي، والجزيرة المرتفعة، وشارع حمدان المتفرع من شارع البشري، وشافعي، ابراهيم حافظ خلف الثانوية العسكرية، وقريتي شريف باشا وحاجر بني سليمان، البساتين بمركز ومدينة بني سويف، وقرية زاوبة المصلوب بمركز الواسطى، وشارع الطحاوية وشارع التعبئة المتفرع من شارع الشباب بمدينة ببا.



ومن جانبه أكد المحافظ على أهمية التفاعل الايجابي لما يرد من شكاوى للمواطنين عبر المنظومة، والسعي للاستجابة إلى مطالبهم، منوها عن أهمية ودور منظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها إحدى الآليات التي تسعى من خلالها المحافظة لاستقبال ورصد مطالب المواطنين وشكاواهم، والتعامل السريع، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل الفعال مع المواطنين.