الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أسألكم الدعاء.. نهال عنبر تنعى طارق الأمير

نهال عنبر
نهال عنبر
علا محمد

حرصت الفنانة نهال عنبر علي نعي الفنان طارق الأمير، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء ، بعد صراع مع المرض.

وكتبت نهال عنبر عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض نتيجة عدوى بكتيرية أدت إلى دخوله في غيبوبة".


وتابعت: "اللهم اغفر له وارحمه، واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار".

أعلنت أسرة طارق الأمير إقامة عزاء الراحل يوم الجمعة المقبل، وذلك بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، بعد وفاته صباح اليوم داخل أحد المستشفيات، عقب صراع مع المرض.

وكان الفنان الراحل عانى خلال الفترة الماضية من أزمة صحية استدعت دخوله المستشفى، حيث وافته المنية صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين أسرته ومحبيه وزملائه في الوسط الفني.

الفنانة نهال عنبر نهال عنبر الفنان طارق الأمير نعي الفنان طارق الأمير مسجد آل رشدان وفاة الفنان طارق الأمير

ندوة تثقيفية
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

