نهال عنبر تدعو لحفيدها بالشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية

دعت الفنانة نهال عنبر جمهورها لحفيدها يوسف، نجل الفنان حسام الحسيني، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وشاركت نهال عنبر صورة تجمعها بالعائلة بجانب حفيدها يوسف، ظهر خلالها مستلقيًا على سرير المستشفى، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله على سلامتك يا يوسف، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب".

أعلن المخرج حسام الحسيني، نجل الفنانة نهال عنبر، انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 21 عامًا، أثمر عن إنجاب طفلين.

وجاء الانفصال بعد فترة من الانفصال الفعلي قبل الإعلان الرسمي عن الطلاق، في أجواء هادئة وبعيدًا عن أي خلافات معلنة.

ويُعد حسام الحسيني من المخرجين الشباب الذين قدموا أعمالًا فنية لافتة خلال السنوات الماضية، وكان أحدث أعماله إخراج كليب «روقان» للفنانة نسرين طافش، والذي طُرح خلال موسم الصيف الماضي.