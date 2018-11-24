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أحمد موسى: العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل 6 ملايين مواطن..فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:55 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل 6 ملايين مواطن، وتم تصميمها لإستقبال كافة المصريين، وجميع فئات الشعب.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كافة الشركات المصرية الكبرى تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة..

وتابع:" كافة المدن السكنية الجديدة تستهدف مواجهة الإنفجار السكاني الذي نعاني منه كثيرا، والذي يدق ناقوس الخطر كل يوم".
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