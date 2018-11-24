شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

نشر الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي صورا جديدة له من مباراة ليفربول وواتفورد التي أقيمت اليوم بملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".



وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول على واتفورد بنتيجة 3 – 0، ليرفع "الريدز" رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين.

